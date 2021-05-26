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Мужчина в Забайкалье спрятал тело девочки в кладовке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Free-Photos / Pixabay License

Следственный комитет по Забайкальскому краю завершил расследование уголовного дело об изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, тело которой подозреваемый спрятал в кладовке.

По данным следствия, 11 мая в одном из поселков Хилокского района 63-летний мужчина встретил на улице 11-летнюю девочку. Он схватил ее и увел в свою квартиру. Там изнасиловал, задушил и спрятал тело в кладовой.

Региональный Следственный комитет предъявил ему обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ, (убийство, малолетнего, сопряженное с изнасилованием), а также по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование малолетней, совершенное с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей).

За обвинения по этим статьям виновнику могло грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Но мужчина не сможет отбывать наказание в колонии. Экспертиза установила, что обвиняемый из-за заболевания психики не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения и дальнейшего направления в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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Забайкалье #Криминал #ЧП
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