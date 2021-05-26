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РЖД откажутся от вагонов-ресторанов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РЖД

РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и придумают новую концепцию питания в поездах, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических», — цитирует Белозерова РИА Новости.

В качестве альтернативы в железнодорожной компании предложили ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне, или же заказать доставку через смартфон. Глава холдинга уточнил, что РЖД уже разработали определенную линейку по набору блюд.

Белозеров отметил, что слово «ресторан» ассоциируется с дороговизной, поэтому РЖД думают о смене названия. В качестве примера более удачных понятий он привел слова «кафе» и «бистро».

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