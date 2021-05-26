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Россия сыграет четвертый матч ЧМ с непредсказуемой Данией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России
Сборная России 26 мая сыграет четвертый матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Казалось бы, сборная Дании не соперник «Красной машине», но «датские львы» уже преподнесли сюрприз на этом турнире.
Начало матча Россия — Дания по расписанию: 16:15 мск.
Где смотреть: прямая трансляция на телеканале «Матч», сайте 1tv.ru, сайте ФХР.

Россия после трех сыгранных матчей занимает второе место в группе А. Подопечные Валерия Брагина в непростой борьбе одолели Чехию, легко набросали семь шайб в ворота Великобритании и споткнулись на Словакии. Последняя игра показала российским хоккеистам, что настраиваться надо на каждый матч.

Сборная Дании пока занимает четвертое место в группе А. «Датские львы» поразили, обыграв в первом матче команду Швеции. Затем с минимальным счетом уступили Швейцарии, а в третьем матче добились победы над Великобританией, пусть и в овертайме.

Считается, что уверенная линия датчан — оборона, где играют много представителей сильной по европейским меркам шведской лиги. Поэтому России понадобится больше хитрости в атаках. Однако с нападающими как раз возникли некоторые проблемы. Форварды Михаил Григоренко и Константин Окулов продолжают восстанавливаться после травм. В последнем матче получил повреждения и Андрей Кузьменко.

Страны встречались на чемпионатах мира 10 раз. Всегда побеждала Россия, причем нередко с крупным счетом. Сейчас букмекеры принимают ставки на победу России с коэффициентом 1.15, на победу Дании — 14.0.

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