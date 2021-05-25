Новые смартфоны Realme представили россиянам

Компания Realme официально представил в России смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro. Устройства отличаются сочетанием флагманских характеристик и бюджетной ценой.

Realme 8 Pro оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, который поддерживает частоту обновления 60 Гц. Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 720G, также есть батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

Аппарат также оснащается тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), а также камерой на лицевой стороне разрешением 32 Мп.

В Realme 8 Pro впервые реализован режим замедленной съемки ночного звездного неба, это уникальная возможность. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

В Realme 8 используется аналогичный дисплей, однокристальная система MediaTek Helio G95 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Блок камер немного проще — главный датчик имеет разрешение 64 Мп.

Realme 8 Pro будет продаваться в России по цене 27 990 рублей, но на старте продаж производитель запустил специальную цену 24 990 рублей. Realme 8 будет стоить 23 990 рублей, льготное предложение — 20 990 рублей.