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Военные обнаружили под водой аномальные объекты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Военно-морской флот США обнаружил под водой загадочные объекты, передвигающиеся с огромной скоростью. Эксперты не смогли объяснить их природу.

Неопознанные объекты в глубине океана были зафиксированы гидролокаторами американских субмарин, пишет The Mirror. Военные смогли записать сигналы и определили скорость подводных НЛО.

Данные появились через неделю после публикации видео, на котором рядом с кораблем USS Omaha американских ВМС заметили некий загадочный черный объект. Пентагон подтвердил, что это произошло в 2019 году.

Кадры с неопознанными объектами просочились в Сеть на фоне официального расследования, отчет по которому директор Национальной разведки Джеймс Вулси и другие ведомства США должны представить конгрессу в июне.

Вулси ранее заявил, что американские военные летчики постоянно контактируют со способными перемещаться по воздуху таинственными объектами, некоторые из которых сильно похожи на НЛО. По его словам, данные встречи засекречены.

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