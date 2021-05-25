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Названа дата встречи Путина и Байдена

Источник:
CNN
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидается 15-16 июня в Женеве, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена.

«Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», — отмечает телеканал.

Президент США в середине июня прилетит в Европу для участия в традиционных саммитах G7 и НАТО. Встреча «семерки» состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора — 14 июня в Брюсселе.

Путин и Байден 13 апреля пообщались по телефону, в ходе разговора президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране, чтобы обсудить взаимоотношения государств.

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Политика #Россия #Мир
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