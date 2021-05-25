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Землю накроет «солнечный шторм»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Космические приборы зафиксировали крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности, за 22-23 мая на Солнце произошли мощных 17 вспышек. Согласно прогнозам ученых, 26 мая Землю накроет солнечный выброс, что приведет к многочасовым магнитным бурям.

Ученые Физического института РАН зарегистрировали три вспышки класса М — это предпоследней категории по интенсивности, которая предшествует самым мощным вспышкам класса Х, сообщается на сайте учреждения.

По оценке специалистов, выбросы соприкоснутся с планетой вечером 25 мая, что вызовет возмущения магнитного поля, а утром 26 мая Земля окажется посреди плотного ядра выброшенного солнечного вещества.

Несмотря на рекордную за несколько месяцев повышенную солнечную активность, интенсивность магнитных бурь ожидается в районе двух баллов по пятибалльной шкале, это связано с нахождением Земли в периферии основного потока выбросов.

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