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Путин пообещал военным космический ракетный комплекс

Источник:
РИА Новости
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Фото: © SpaceX

Российская армия в ближайшее время получит зенитные ракетные системы С-500, их испытания уже завершаются, сообщил президент России Владимир Путин на оборонном совещании в Сочи.

«В Воздушно-космических силах около 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500, испытания которого уже успешно завершаются», — сказал Путин.

Первые комплексы зенитных ракетных систем С-500 могут поступить на вооружение Южного военного округа. Серийные поставки новейшего комплекса в боевые части должны начаться в 2025 году.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» относится к новому поколению систем «класса земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система будет способна одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.

Кроме того, С-500 сможет перехватывать объекты в ближнем космосе — на расстоянии примерно 100 километров от поверхности Земли, что позволяет перехватывать практически любые баллистические ракеты.

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