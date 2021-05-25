Необычные телевизоры Samsung появились в России

Компания Samsung представила на российском рынке семейство обновленных телевизоров The Frame, которые имеют необычную внешность.

Интерьерные телевизоры стилизованы под картины. Они также имеют особый режим «Картина», в котором на экране отображаются предметы классической и современной живописи, а также фотографии.

«Внешний вид The Frame создает сам пользователь. Выбирая из большой коллекции цветов и стилей сменных рамок, дополнительных аксессуаров и картин для отображения на экране, каждый сможет сделать устройство гармоничным элементом интерьера», — указывает производитель на своем сайте.

Телевизор автоматически адаптирует яркость экрана к уровню освещенности в помещении, чтобы изображение выглядело максимально естественно, отмечается в сообщении компании. Базовая модель обойдется покупателю почти в 90 тысяч рублей.

Обновленная линейка Samsung The Frame получила QLED-дисплеи с разрешением 4K и повышенной яркостью, а также увеличенный объем памяти. Среди доступных диагоналей — 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.