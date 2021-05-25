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Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия с 25 мая возобновила регулярное авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Решение принято с учетом эпидемической обстановки в этих странах. Авиасообщение возобновляется на взаимной основе, отмечается в сообщении. Кроме этого, Россия с 25 мая увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Перелеты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту и обратно будут осуществляться по два раза в неделю, а в Канкун, Лиссабон и Джидду — по три раза. Помимо этого, самолеты будут летать по направлениям Грозный-Джидда и Махачкала-Джидда по одному разу в неделю.

Из открывшихся направлений для российских туристов пока доступна только Мексика. Российские туроператоры уже начали продажи туров. В других странах действуют ограничения, прилет по туристической визе затруднен.

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