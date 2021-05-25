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Россию посчитали последним островом демократии и свободы

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Россия — последний остров демократии и свободы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне обсуждения законопроекта о временном запрете избираться всем, кто участвовал в деятельности экстремистских и террористических организаций.

Володин напомнил коллегам об уголовном преследовании сторонников экс-президента США Дональда Трампа, участвовавших в штурме Конгресса США 6 января. По его словам, критика российского законопроекта несправедлива.

«И мы говорим о том, что у нас нет свободы, и мы говорим о том, что у нас кого-то обижают? Коллеги! Россия — последний остров демократии и свободы. И вы на этом острове. Давайте прекращать вот эти все разговоры», — сказал спикер парламента.

Запрет на участие в выборах будет распространяться на учредителей, руководителей, участников и любых лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, указывается в пояснительной записке к документу.

Занимавшие руководящие должности в организациях, признанных экстремистскими, не смогут баллотироваться в Госдуму в течение пяти лет. Другие причастные к работе организаций не смогут избираться в парламент в течение трех лет.

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