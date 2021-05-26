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Ученые увидели в глазах байкальских рачков отголоски катастроф

Источник:
"Научная Россия"
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Рачок-амфипод
Рачок-амфипод
Фото: © Uwe Kils / CC BY-SA 3.0

Иркутские ученые, изучавшие зрение байкальских-рачков бокоплавов, нашли в них информацию о мировых катастрофах, которые происходили миллионы лет назад на Байкале.

Ученые из НИИ биологии Иркутского госуниверситета искали в глазах байкальских рачков-амфиподов новые зрительные белки опсины – светочувствительные рецепторы в сетчатке. Они могут помочь в развитии оптогенетики.

Байкальские рачки, по предположению ученых, не обладают единым происхождением: их предки проникали в озеро как минимум дважды с разницей в миллионы лет. Поэтому ученые удивились, заметив, что у всех маленьких бокоплавов отсутствуют одни опсины и присутствуют другие.

Это говорит о том, что все виды байкальских амфипод, независимо от происхождения и времени нахождения в озере разом потеряли одну и ту же группу светочувствительных белков. 

А радикальное изменение одного и того же признака у разных видов обычно свидетельствуют о резких изменениях условий среды обитания: массовые выбросы вулканов, падения метеоритов, глобальное потепление или, наоборот, похолодание.

«Мы видим эволюционные "шрамы" — явные следы тех катастрофических событий. Событий, о которых мы можем узнать и увидеть буквально глазами самих байкальских рачков», — сообщил доктор биологических наук Максим Тимофеев.

По мнению авторов, именно похолодание стало причиной массовой утраты байкальскими рачками целого класса белков. Исследования показывают, что в прошлом Байкал неоднократно проходил через периоды потеплений и похолоданий. 

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