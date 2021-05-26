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Суд приступит к рассмотрению нового дела ангарского маньяка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © youtube.com/ СУ СК России по Иркутской области

Ангарский городской суд начнет в среду рассмотрение дела бывшего полицейского Михаила Попкова, прозванного «ангарским маньяком» и дважды осужденного к пожизненному заключению за 78 доказанных убийств. Находясь в колонии, Попков признался еще в двух.

Рассмотрение дела начнется в 10.30 по местному времени (5.30 мск). Попкова обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили на сайте суда в картотеке дел. 

Попков начал убивать женщин в 1992 году. Тогда он работал в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска. По вечерам он садился за руль в милицейской форме и ехал по улицам, высматривая жертв. Выбирал одиноких женщин, часто подвыпивших и предлагал подвезти.

Если ему в ходе разговоров в машине казалось, что дама ведет непристойный, разгульный образ жизни, то он убивал ее. Уже во время следствии его сокамерники рассказывали, что бывший миллионер называл себя «чистильщиком».

Для убийств Попков использовал подручные вещи, необходимые ему в хозяйстве — топоры, молотки, отвертки, лопаты. А тела убитых часто даже не прятал. Выбрасывал на обочине дорог, в пролесках, у городских кладбищ.

В 1998 году он уволился из рядов МВД. Подрабатывал в охране, даже занимался перегоном автомобилей из Владивостока. Но убивать не прекратил. Поймать его удалось только в 2012 году, когда подозрения в отношении Попкова стали вескими. 

Его ДНК совпала со следами генетического материала, оставленного на жертвах. Бывшего милиционера задержали. Началось следствие.

Дважды приговоренный

Попкову предъявили обвинение в 22 убийствах и двух покушениях на убийство, совершенные с 1994 по 2000 годы. Материалы уголовного дела заняли 195 томов. В 2015 году экс-милиционеру огласили приговор — пожизненное лишение свободы. Он отбывал наказание в колонии особого режима «Черный дельфин».

В 2017 году следствие предъявило Попкову окончательное обвинение, в еще 60 преступлениях — 59 убийствах и одном покушении. Доказать удалось 56 убийств. В 2018 суд вновь вынес приговор о пожизненном заключении. Его этапировали в «Торбеевский централ». В 2020 году, отбывая наказание, он сознался в убийствах еще двух женщин.

По признанию Попкова, он сделал это, чтобы его перевели в СИЗО. Это для него своеобразный отпуск, чтобы отдохнуть от работы на швейном производстве. Следствие по двум новым эпизодам длилось более полугода. В среду Попкову вновь предстоит предстать перед судом. И, возможно, не в последний раз.

Когда экс-милиционер признался в новых убийствах в 2020 году, он сообщил СМИ, что это, вероятно, не последнее его откровение, ему есть что рассказать следователям и о чем вспомнить.

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