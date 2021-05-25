Российские природные ресурсы призвали срочно продать за рубеж

России следует как можно скорее добыть все имеющиеся природные ресурсы и продать за границу, пока существует мировой спрос на ключевые товары российского экспорта, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Возобновляемые источники энергии начинают конкурировать с углеводородной энергетикой, через 15-20 лет себестоимость производства зеленой энергии станет фактором падения цен на традиционное сырье, сказал парламентарий в интервью «Ведомостям».

«В настоящем мы должны максимально сейчас постараться добыть все, что у нас есть, и продать. Потому что потом это никому не будет нужно. И за то время, пока есть спрос, успеть перестроить экономику и страну, чтобы подготовиться к будущему», — уточнил Завальный.

По мнению депутата, России следует максимально использовать природные возможности для диверсификации экономики и развития других отраслей, пока «нефтяной век» на планете еще не закончился.

«Думаю, в горизонте 40-50 лет базовой отраслью энергетики станут даже не возобновляемые источники энергии, а ядерная и термоядерная генерации. Все запасы углеводородов мира обеспечивают лишь 15% от потенциала этих отраслей», — подчеркнул он.

Более половины доказанных запасов российской нефти на сегодня уже выработано. К 2035 году объемы добычи могут упасть почти вдвое на фоне отсутствия новых крупных месторождений, следует из прогноза Минэнерго.