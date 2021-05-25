НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российские природные ресурсы призвали срочно продать за рубеж

Источник:
Sibnet.ru
302 4
Фото: © ПАО «Газпром»

России следует как можно скорее добыть все имеющиеся природные ресурсы и продать за границу, пока существует мировой спрос на ключевые товары российского экспорта, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Возобновляемые источники энергии начинают конкурировать с углеводородной энергетикой, через 15-20 лет себестоимость производства зеленой энергии станет фактором падения цен на традиционное сырье, сказал парламентарий в интервью «Ведомостям».

«В настоящем мы должны максимально сейчас постараться добыть все, что у нас есть, и продать. Потому что потом это никому не будет нужно. И за то время, пока есть спрос, успеть перестроить экономику и страну, чтобы подготовиться к будущему», — уточнил Завальный.

По мнению депутата, России следует максимально использовать природные возможности для диверсификации экономики и развития других отраслей, пока «нефтяной век» на планете еще не закончился.

«Думаю, в горизонте 40-50 лет базовой отраслью энергетики станут даже не возобновляемые источники энергии, а ядерная и термоядерная генерации. Все запасы углеводородов мира обеспечивают лишь 15% от потенциала этих отраслей», — подчеркнул он.

Более половины доказанных запасов российской нефти на сегодня уже выработано. К 2035 году объемы добычи могут упасть почти вдвое на фоне отсутствия новых крупных месторождений, следует из прогноза Минэнерго.

Еще по теме
Россия решила занять 20% мирового рынка водорода
Почему Байден отказался от санкций против «Северного потока — 2»
Россиянам предсказали летний дефицит бензина
Россия провалила план по поиску арктической нефти
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Град и шквалистый ветер пообещали омичам
Третью вакцину от COVID привезли в Томскую область
Двухдневные заморозки ударят в Иркутской области
Модернизированный Су-34М получит функции штурмовика
Самое популярное
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Определились все участники большого финала Евровидения
Тимати выбрал финалисток шоу «Холостяк»
Обсуждение (4)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
25 мая 20:15
(МСК)
Швейцария
Швеция
25 мая 20:15
(МСК)
Финляндия
Норвегия
Весь календарь
Последние матчи
25 мая 16:15
(МСК)
Великобритания 0
Дания 0
25 мая 16:15
(МСК)
США 0
Казахстан 0
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Blazangel — 35 баллов
  • rewey — 35 баллов
  • Vano777777 — 35 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Россию посчитали последним островом демократии и свободы
Российские природные ресурсы призвали срочно продать за рубеж
Рассекречен «немыслимый» план Черчилля против СССР
Против Навального возбудили новое уголовное дело
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Гроза10

Вы не понимаете, это другое! (с)

karuto

Гибкая политика Америки уже смешно. Товарищ Сталин не простил Британии начало второй мировой войны, вооружение...

ponhik78

А как ты назовёшь принудительную посадку спецслужбами США боливийского самолёта в Вене в 2013 году? Причём...

great_america

"заработная плата депутата не должна быть выше, чем у квалифицированного работника" - это где в России...
Sibnet.Ru