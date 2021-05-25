Третью вакцину от COVID привезли в Томскую область

Вакцина «КовиВак», разработанная в центре имени Чумакова, поступила в Томскую область, ее начали завозить в некоторые регионы только с апреля, сообщил во вторник департамент здравоохранения региона.

«В течение двух дней вакцина будет распределена между медицинскими учреждениями региона», – пояснил начальник департамента Сергей Дмитриев.

В Томскую область поступило 780 доз «КовиВак». Первыми новую вакцину получат те учреждения, в которых почти кончились запасы старых.

Ранее томичей, как и жителей других регионов, прививали от коронавируса вакцинами «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона». Новая отличается от них тем, что она производится на основе цельного инактивированного коронавируса, это классический подход к созданию вакцин.