«Вашингтон» не отпустил Самсонова в сборную России на ЧМ

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не отпустил голкипера Илью Самсонова в сборную России на чемпионат мира в Риге по медицинским показателям, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.

«"Вашингтон" не отпускает Самсонова на чемпионат мира по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдет двухнедельный курс реабилитации в "Кэпиталз"», — говорится в сообщении.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прилетят в расположение сборной в Ригу 26 мая.