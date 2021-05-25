Депутат Госдумы объяснил «спокойное отношение» к зарплате в 400 тыс.

Депутат Госдумы Олег Шеин может «спокойно говорить» о размере своей зарплаты, поскольку считает, что такой труд должен оплачиваться сравнимо с заработком квалифицированного работника.

В соцсетях появилось видео, на котором депутат ГД от партии «Справедливая Россия» во время встречи с жителями Астрахани говорит, что спокойно относится к своей депутатской зарплате в 400 тысяч рублей.

«Я могу спокойно об этом говорить. Потому что, во-первых, я считаю, что заработная плата депутата не должна быть выше, чем у квалифицированного работника, во-вторых, потому что я всю жизнь ее использовал на общественные задачи — политические или материальные, на помощь людям», — прокомментировал Шеин РИА Новости.

Он добавил, что всю жизнь придерживается этого принципа, поэтому «кроме двухкомнатной квартиры и машины "Солярис" ничего особенного не приобрел».

По словам Шеина, данное видео вырвано из контекста: он проводит традиционные встречи с избирателями во дворах жилых кварталах, а на эту встречу пришли представители его политических оппонентов.

«Задавали мне вопрос по поводу заработной платы, которая у всех депутатов одинакова. Видео обрезано не просто так», — считает он.