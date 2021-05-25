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NVIDIA прекратит поддержку старых видеокарт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Fritzchens Fritz from Berlin / CC0

NVIDIA в скором времени прекратит программную поддержку видеокарт с архитектурой Kepler. В эту категорию входят карты линеек GeForce GTX 600 и GTX 700, а также GPU GeForce 800M для ноутбуков.

Согласно данным документации CUDA, драйверы серии R470 станут последними, где предусматривается поддержка GPU Kepler. После их выхода NVIDIA сосредоточится на поддержке видеокарт с процессорами Maxwell и более новых устройств.

Пользователи устаревших видеокарт перестанут получать свежие драйверы для новых игр. Эксперты предполагают, что в результате начнут сталкиваться с графическими артефактами, вылетами и нестабильной работой приложения в играх.

Графическая архитектура NVIDIA Kepler появилась девять лет назад. Одним из самых популярных чипов в этой линейке стал GK104, который использовался в таких видеокартах, как GeForce GTX 680 и GTX 770.

Тема: Человек и компьютер
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