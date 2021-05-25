НАВЕРХ
Актуальная тема
Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Против Навального возбудили новое уголовное дело

Источник:
Sibnet.ru
199 1
Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, на этот раз политик обвиняется в оскорблении судьи.

«В настоящее время в отношении Навального расследуется три уголовных дела, последнее было возбуждено по статье "неуважение к суду", выразившееся в оскорблении судьи», — цитирует адвоката оппозиционера Ольгу Михайлову «Интерфакс».

В отношении Навального также расследуются дела о хищении пожертвований основанному им Фонду борьбы с коррупцией, который ранее был признан в России иностранным агентом, а также о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

По всем уголовным делам Навальный проходит в качестве подозреваемого. При этом в судах также рассматриваются иски от самого оппозиционера — так, Пресненский суд Москвы принял к производству иск Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Тема: Дела Навального
Глава ФСИН заявил о восстановлении Навального
Прокуратура проверила права Навального
Навальному вернули статус узника совести
Сторонники Навального покинули Россию
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Третью вакцину от COVID привезли в Томскую область
Двухдневные заморозки ударят в Иркутской области
Модернизированный Су-34М получит функции штурмовика
Жителя Кемерова заподозрили в убийстве и расчленении девушки
Самое популярное
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Определились все участники большого финала Евровидения
Тимати выбрал финалисток шоу «Холостяк»
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
25 мая 16:15
(МСК)
Великобритания
Дания
25 мая 16:15
(МСК)
США
Казахстан
Весь календарь
Последние матчи
24 мая 20:15
(МСК)
Чехия 3
Беларусь 2
24 мая 20:15
(МСК)
Германия 3
Канада 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Blazangel — 35 баллов
  • rewey — 35 баллов
  • Vano777777 — 35 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Необычная Луна: что принесет майское полнолуние с затмением?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Nik3316

США с Ассанжем сделало бы точно так же, это спец операция старичокМАССАД делает дела и похуже и никто...

Гроза10

Вы не понимаете, это другое! (с)

ponhik78

А как ты назовёшь принудительную посадку спецслужбами США боливийского самолёта в Вене в 2013 году? Причём...

Гроза10

Не было бы самолета, выборы бы вспомнили, не выборы - ущемление геев или еще какую вину. Расслабьтесь,...
Sibnet.Ru