Против Навального возбудили новое уголовное дело

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, на этот раз политик обвиняется в оскорблении судьи.

«В настоящее время в отношении Навального расследуется три уголовных дела, последнее было возбуждено по статье "неуважение к суду", выразившееся в оскорблении судьи», — цитирует адвоката оппозиционера Ольгу Михайлову «Интерфакс».

В отношении Навального также расследуются дела о хищении пожертвований основанному им Фонду борьбы с коррупцией, который ранее был признан в России иностранным агентом, а также о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

По всем уголовным делам Навальный проходит в качестве подозреваемого. При этом в судах также рассматриваются иски от самого оппозиционера — так, Пресненский суд Москвы принял к производству иск Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации.