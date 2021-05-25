Двухдневные заморозки ударят в Иркутской области

Синоптики предупредили жителей Иркутской области, что в течение недели ожидаются ночные заморозки, а днем — грозы, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации Иркутского гидрометцентра, со вторника по четверг в области ожидаются ночные заморозки до 5 градусов ниже нуля. А дневные температуры будут повышаться. Так, во вторник в большинстве районов до 13 градусов, а четверг уже до 22 выше нуля.

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Нестабильная погода будет сопровождаться грозами. Сотрудники областного МЧС попросили при приближении грозового фронта воздержаться от поездок и прогулок. По возможности находиться дома, закрыть окна и двери, рекомендовали спасатели.

Лучше отключить электроприборы от сети и не пользоваться мобильным телефоном. Если гроза застала человека на улице – не нужно прятаться под деревьями. Чем выше дерево, тем больше вероятность попадания в него молнии.