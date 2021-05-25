Власти объяснили порядок получения новой выплаты на детей

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, на что следует обратить внимание семьям, чтобы получить выплаты на детей вовремя и в полном объеме.

Для получения денежной поддержки неполным семьям с детьми от восьми до семнадцати лет необходимо подать заявление на портале Госуслуг.

«Мера носит заявительный характер. Поэтому уже сейчас семьям, которые планируют получать такое пособие, необходимо подать заявление. Иначе может наступить разочарование, когда 1 июля наступит, а выплаты не назначат», — рассказала Святенко в интервью «Парламентской газете».

Сенатор отметила, что этот вид поддержки будет действовать в течение двенадцати месяцев. «Далее надо опять заявиться — через портал Госуслуг или соцслужбы в своем регионе. Почему так? Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет», — уточнила собеседница газеты.

Святенко также пояснила, что ежемесячное пособие получат беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках — от шести до двенадцати недель. «Мера тоже носит заявительный характер», — обратила внимание сенатор.

Россиянки будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего времени беременности.