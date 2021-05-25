НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Почта России» станет доставлять купленное онлайн вино

Источник:
ТАСС
188 1
Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

«Почта России» будет осуществлять доставку российского вина в рамках его дистанционной продажи, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По его словам, обсуждать вопрос о скором полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем пока преждевременно. «Да. Там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно, "Почта России" в отношении российского вина будет осуществлять его доставку», — приводит ТАСС слова Сазонова.

Ранее пресс-служба «Почты России» сообщила, что компания входит в рабочую группу российского правительства по разработке проекта онлайн-продажи алкоголя и рассматривает для себя возможность реализации вина таким способом.

«Почта России» начала разработку проекта по онлайн-продаже алкоголя. Госкомпания готовится провести «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО "Почта России"».

Согласно презентации, компания рассчитывает к 2025 году обслуживать до 140 тысяч заказов в день, благодаря чему выручка платформы может составить до 100 миллиардов рублей.


Еще по теме
Бизнес или здоровье: кому помешало пальмовое масло?
Цены на красную икру установили рекорд
Экономисты указали причину всеобщего роста цен на продукты
Производители пива и газировки столкнулись с нехваткой банок
смотреть все
Экономика #Продукты #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Третью вакцину от COVID привезли в Томскую область
Двухдневные заморозки ударят в Иркутской области
Модернизированный Су-34М получит функции штурмовика
Жителя Кемерова заподозрили в убийстве и расчленении девушки
Самое популярное
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Определились все участники большого финала Евровидения
Тимати выбрал финалисток шоу «Холостяк»
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
25 мая 16:15
(МСК)
Великобритания
Дания
25 мая 16:15
(МСК)
США
Казахстан
Весь календарь
Последние матчи
24 мая 20:15
(МСК)
Чехия 3
Беларусь 2
24 мая 20:15
(МСК)
Германия 3
Канада 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Blazangel — 35 баллов
  • rewey — 35 баллов
  • Vano777777 — 35 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Рассекречен «немыслимый» план Черчилля против СССР
Против Навального возбудили новое уголовное дело
Китай захватил мировой рынок чеснока
Депутат Госдумы объяснил «спокойное отношение» к зарплате в 400 тыс.
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
52
Власти Белоруссии посадили самолет и задержали оппозиционера
51
Путин пригрозил «выбить зубы» врагам России
29
Цены на красную икру установили рекорд
24
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
23
Депутат Думы Фадеева задержана в Томске
Sibnet.Ru