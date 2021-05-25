«Почта России» станет доставлять купленное онлайн вино

«Почта России» будет осуществлять доставку российского вина в рамках его дистанционной продажи, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По его словам, обсуждать вопрос о скором полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем пока преждевременно. «Да. Там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно, "Почта России" в отношении российского вина будет осуществлять его доставку», — приводит ТАСС слова Сазонова.

Ранее пресс-служба «Почты России» сообщила, что компания входит в рабочую группу российского правительства по разработке проекта онлайн-продажи алкоголя и рассматривает для себя возможность реализации вина таким способом.

«Почта России» начала разработку проекта по онлайн-продаже алкоголя. Госкомпания готовится провести «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО "Почта России"».

Согласно презентации, компания рассчитывает к 2025 году обслуживать до 140 тысяч заказов в день, благодаря чему выручка платформы может составить до 100 миллиардов рублей.