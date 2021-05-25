Жителя Кемерова заподозрили в убийстве и расчленении девушки

Житель города Кемерово из ревности убил свою 21-летнюю знакомую, расчленил тело и выбросил в мусорный бак, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК по Кемеровской области.

Заявление об исчезновении 21-летней девушки поступило 19 мая. В ходе поисковых мероприятий стало ясно, что было совершено преступление. Был задержан ее 25-летнего знакомый. Он пытался убедить следователей, что не знает, где находится пропавшая.

«Затем дал признательные показания, пояснив, что ссора произошла на почве ревности. Разозлившись, он ударил потерпевшую гантелей по голове, затем, удостоверившись, что она не подает признаков жизни, решил вынести тело из квартиры. Расчлененное тело потерпевшей в пакетах он вынес в мусорный бак», — говорится в сообщении.

В квартире он с применением химического средства замыл все следы преступления. Несмотря на это, следователи в ходе обыска нашли предполагаемое орудие и одежду, в которой мужчина совершил преступление.

Молодому человеку предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство.) Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.