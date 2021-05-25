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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рассекречен «немыслимый» план Черчилля против СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The National Guard

Опубликован документ из британского Национального архива, в котором излагается план военной операции против СССР, разработанный премьер-министром Уинстоном Черчиллем сразу после победы над нацисткой Германией.

Согласно досье, через несколько дней после взятия Берлина Красной армией премьер поручил Объединенному штабу планирования спланировать операцию под кодовым названием «Немыслимое» (Operation Unthinkable).

По этому плану западные союзники в течение двух месяцев после капитуляции Германии должны были вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР, пишет The Telegraph.

Организовать наступление поручили бывшему командующему Королевской артиллерией и бригадному генералу Джеффри Томпсону, который хотел начать ее 1 июля 1945 года. План предусматривал массированное наступление британских и американских дивизий.

Предполагалось отбросить Красную армию на территорию Польши, а основной целью операции было указано навязывание Советскому Союзу «западной воли». Решающее столкновение должно было состояться с использованием огромных танковых армий.

При этом британские военные предлагали перевооружить подразделения вермахта, чтобы использовать их для наступления на советские позиции. Однако британские аналитики отметили, что такое нападение на СССР сразу после войны стало бы «моральной катастрофой».

Кроме этого, фельдмаршал Алан Брук раскритиковал план Черчилля, указав на ничтожно малые шансы быстро победить Советский Союз, так как русские силы в Германии обладали значительной поддержкой бронетехники, авиации и артиллерии. В результате это поставило крест на операции.

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