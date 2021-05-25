Второй сезон сериала «Триада» выйдет на ТНТ в июне

Героини сериала «Триада» родят детей от одного мужчины во втором сезоне, премьера новых серий состоится 7 июня на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

В первом сезоне «Триады» главный герой Толик (Борис Дергачев) оказывается в сложной ситуации: от него оказались беременны сразу три женщины — жена, любовница и случайная танцовщица из клуба. Он решил стать героическим отцом и позаботиться обо всех своих женщинах, никого не бросая. Это привело к тому, что все его только возненавидели.

События второго сезона берут свое начало спустя полгода после концовки первого – женщины Толика с ним принципиально не общаются, но все герои снова встретятся: в роддоме, где вся триада будет рожать одновременно.

Появление детей ставит перед Толиком новые вопросы. Как помочь всем трем молодым матерям? Как решить их жилищные и финансовые проблемы? Как поделить свое время между четырьмя младенцами? Но и старые проблемы никуда не делись: с какой из женщин построить настоящую семью, и как отпустить двух остальных в совершенно отдельную жизнь.

Роли женщин Толика исполнили Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Настя Калашникова. К своим ролям и житейским ситуациям персонажей также вернутся Ника Вайпер и Александр Пташенчук, Инга Оболдина, Елена Шевченко, Лаура Пицхелаури и Кирилл Полухин.

Новый сезон «Триады» смотрит на серьезные вопросы семейной жизни и взрослого выбора через сотни комических ситуаций. Юмор об отношениях мужчины и женщины теперь дополнят казусы из жизни молодых родителей – причем в четырехкратном размере, поскольку три главные героини подарили Толику сразу четырех младенцев.

Премьера второго сезона сериала «Триада» состоится на канале ТНТ 7 июня.