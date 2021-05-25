Набиуллина пообещала рост ставок по банковским вкладам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ожидает повышения ставок по банковским вкладам после возвращения страны к нейтральной денежно-кредитной политике.

«Возвращение нашей политики к нейтральному уровню поднимет ставки и по депозитам, которые снизились в прошлом году. Они вновь будут устойчиво покрывать инфляцию», — приводит ТАСС слова Набиуллиной, сказанные в ходе выступления в Госдуме.

Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика в первую очередь нацелена на сдерживание инфляции, а также на защиту сбережений и доходов россиян от обесценения.

Набиуллина напомнила, что Банк России в текущем году два раза повысил ключевую ставку, и сейчас она составляет 5% годовых. «Мы это сделали для того, чтобы удержать инфляцию на относительно низких уровнях. Для людей инфляция очень важна. <…> Если в прошлые годы она ушла из тройки самых тревожащих людей проблем, то сейчас люди вновь встревожены», — отметила она