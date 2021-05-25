Археологи заново раскопают скифский могильник Пазырык на Алтае

Новосибирские археологи летом 2021 года доисследуют знаменитый могильник Пазырык на Алтае, его открыли в 50-е годы, а теперь ведут исследование с использованием современных методик, сообщил во вторник журналистам заведующий отделом археологии палеометалла, академик РАН Вячеслав Молодин.

В первой половине XX века в урочище Пазырык у села Балыктуюль советские ученые Сергей Руденко и Михаил Грязнов произвели раскопки нескольких царских курганов скифского времени.

В могиле тогда были найдены мумифицированные тела погребенных в кургане мужчины и женщины, ковры, повозка с четырьмя большими колесами, одежда и множество других предметов материальной культуры. Находки из кургана хранятся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, и многие из них можно увидеть в постоянной экспозиции музея.

«Была своя методика, ограниченная в своих возможностях, это были 50-е годы. Сейчас археологи ведут работы по извлечению из раскопанных погребальных комплексов срубов. Извлекаются, реставрируются, идет сборка и два таких сруба уже доставлены в музей Горно-Алтайска. Эрмитаж помогает в организации работы финансово», — отметил Молодин.

Хранитель пазырыкской коллекции Государственного Эрмитажа Елена Степанова ранее рассказывала, что работы на могильнике – это часть проекта по созданию музейного комплекса в долине Пазырыка, который позволил бы привлечь туристов к этому памятнику.