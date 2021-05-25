НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Археологи заново раскопают скифский могильник Пазырык на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
255 0
Фото: © правительство Республики Алтай

Новосибирские археологи летом 2021 года доисследуют знаменитый могильник Пазырык на Алтае, его открыли в 50-е годы, а теперь ведут исследование с использованием современных методик, сообщил во вторник журналистам заведующий отделом археологии палеометалла, академик РАН Вячеслав Молодин.

В первой половине XX века в урочище Пазырык у села Балыктуюль советские ученые Сергей Руденко и Михаил Грязнов произвели раскопки нескольких царских курганов скифского времени.

В могиле тогда были найдены мумифицированные тела погребенных в кургане мужчины и женщины, ковры, повозка с четырьмя большими колесами, одежда и множество других предметов материальной культуры. Находки из кургана хранятся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, и многие из них можно увидеть в постоянной экспозиции музея.

«Была своя методика, ограниченная в своих возможностях, это были 50-е годы. Сейчас археологи ведут работы по извлечению из раскопанных погребальных комплексов срубов. Извлекаются, реставрируются, идет сборка и два таких сруба уже доставлены в музей Горно-Алтайска. Эрмитаж помогает в организации работы финансово», — отметил Молодин.

Хранитель пазырыкской коллекции Государственного Эрмитажа Елена Степанова ранее рассказывала, что работы на могильнике – это часть проекта по созданию музейного комплекса в долине Пазырыка, который позволил бы привлечь туристов к этому памятнику.

Тема: Раскопали в Сибири
Археологи в Омске раскопают острог, где держали Достоевского
Археологи нашли китайское зеркало на Красноярском море
Археологи нашли стоянку древних охотников в центре Красноярска
Британцы написали о желании Шойгу клонировать сибирских воинов
смотреть все
Республика Алтай #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Третью вакцину от COVID привезли в Томскую область
Двухдневные заморозки ударят в Иркутской области
Модернизированный Су-34М получит функции штурмовика
Жителя Кемерова заподозрили в убийстве и расчленении девушки
Самое популярное
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Определились все участники большого финала Евровидения
Тимати выбрал финалисток шоу «Холостяк»
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
25 мая 16:15
(МСК)
Великобритания
Дания
25 мая 16:15
(МСК)
США
Казахстан
Весь календарь
Последние матчи
24 мая 20:15
(МСК)
Чехия 3
Беларусь 2
24 мая 20:15
(МСК)
Германия 3
Канада 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Blazangel — 35 баллов
  • rewey — 35 баллов
  • Vano777777 — 35 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Рассекречен «немыслимый» план Черчилля против СССР
Против Навального возбудили новое уголовное дело
Китай захватил мировой рынок чеснока
Депутат Госдумы объяснил «спокойное отношение» к зарплате в 400 тыс.
О самом главном
Необычная Луна: что принесет майское полнолуние с затмением?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Nik3316

США с Ассанжем сделало бы точно так же, это спец операция старичокМАССАД делает дела и похуже и никто...

Гроза10

Вы не понимаете, это другое! (с)

ponhik78

А как ты назовёшь принудительную посадку спецслужбами США боливийского самолёта в Вене в 2013 году? Причём...

Гроза10

Не было бы самолета, выборы бы вспомнили, не выборы - ущемление геев или еще какую вину. Расслабьтесь,...
Sibnet.Ru