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Вакцину от COVID в Приангарье развезли по вузам и дачам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дачников в Иркутской области прививают против коронавируса выездные бригады медиков. Также медработники привозят вакцины в вузы и торговые центры, сообщила пресс-служба правительства региона.

Президент России Владимир Путин в мае предложил для ускорения темпов вакцинации поставить мобильные пункты в садоводческих товариществах и дачных поселках. В Иркутской области выездные бригады уже прививают садоводов Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов.

«Сегодня медорганизации используют все формы работы с населением, чтобы как можно скорей создать необходимую иммунную прослойку. Выездные мобильные бригады прививают сотрудников предприятий, мобильные пункты организованы в торговых центрах и университетах», — сказал глава регионального Минздрава Яков Сандаков.

По данным на утро вторника, в регионе первый компонент вакцины получило более 250 тысяч человек, оба компонента — 180 тысяч. Глава Минздрава России Михаил Мурашко в мае заявил, что вакцинация в России идет планово и коллективный иммунитет будет достигнут.

Тема: Коронакризис
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Иркутск #Новости COVID19 #Здоровье
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