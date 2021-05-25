Вакцину от COVID в Приангарье развезли по вузам и дачам

Дачников в Иркутской области прививают против коронавируса выездные бригады медиков. Также медработники привозят вакцины в вузы и торговые центры, сообщила пресс-служба правительства региона.
Президент России Владимир Путин в мае предложил для ускорения темпов вакцинации поставить мобильные пункты в садоводческих товариществах и дачных поселках. В Иркутской области выездные бригады уже прививают садоводов Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов.
«Сегодня медорганизации используют все формы работы с населением, чтобы как можно скорей создать необходимую иммунную прослойку. Выездные мобильные бригады прививают сотрудников предприятий, мобильные пункты организованы в торговых центрах и университетах», — сказал глава регионального Минздрава Яков Сандаков.
По данным на утро вторника, в регионе первый компонент вакцины получило более 250 тысяч человек, оба компонента — 180 тысяч. Глава Минздрава России Михаил Мурашко в мае заявил, что вакцинация в России идет планово и коллективный иммунитет будет достигнут.
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