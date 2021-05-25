Девушки из Сибири вошли в топ-100 Miss MAXIM

Журнал MAXIM отобрал путем зрительского голосования топ-100 горячих девушек страны, из них две жительницы Новосибирска и девушка из Ангарска попали в лучшую двадцатку.

В первой десятке топ-100 оказались две 24-летняих девушки из Новосибирска Кристина Готфрид и Кристина Ягода. А на 20 месте — 25-летняя уроженка Ангарска Алла Лагутина. Последняя принимала участие в шоу «Холостяк» с Алексеем Воробьевым, но не попала в финал.

Сотню девушек с лучшим рейтингом ждет в Москве профессиональный фотокастинг. Там выберут десять финалисток. Финал MISS MAXIM 2021 состоится 14 июля. Из той самой десятки жюри выберет победительницу. Она получит корону, подарки от спонсоров и, самое главное, станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM.