Шестой день ЧМ по хоккею: кто играет 26 мая?

Участников чемпионата мира по хоккею в Риге ждет четвертый тур. 26 мая в группе А сыграют сборная России со сборной Дании, а также Белоруссия и Великобритания. В группе В пройдут встречи Казахстана с Германией и Канады с Норвегией.

Россия — Дания (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 15.45 (мск)

За всю историю очных встреч сборной Дании удалось завоевать всего лишь одну победу, но игра носила товарищеский характер и завершилась в овертайме (3:2). В официальных выступлениях Россия редко пропускала более одной шайбы.

На ЧМ-2021 Россия находится в первой четверке группы А и претендует на выход в плей-офф. Дания не аутсайдер, но хоккей датчан нельзя назвать доминирующим, преимущество в будущей встрече у сборной России. Букмекеры отдают победу России с коэффициентом 1.17, коэффициент на победу датчан — 14.

Белоруссия — Великобритания (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Арена» в 20.05 (мск)

Сборные Белоруссии и Великобритании ранее встречались друг с другом только один раз — 2002 году в рамках международного турнира в Украине. Встреча завершилось разгромной победой белорусов со счетом 10:3.

На чемпионате 2021 года белорусы выглядят убедительнее британцев, которые пока находятся на последней строчке в турнирной таблице. Букмекеры дают коэффициент 1.06 на победу Белоруссии и 16.5 на Великобританию.

Казахстан — Германия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 16.05 (мск)

Казахстан сотворил настоящее чудо на ЧМ-2021, обыграв действующего чемпиона — Финляндию (2-1) после серии буллитов. Видно, что сборная основательно подготовилась к чемпионату.

Но турнир в Риге уже успел прославиться непредсказуемыми результатами. Например, Германия показала на старте результат, которого никто не ожидал. Поэтому противостояние Германии и Казахстана тоже может удивить болельщиков.

Канада — Норвегия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 20.05 (мск)

Канада не проигрывала Норвегии с 2000-го года. Но текущий турнир показал, что в некоторых результатах логика отсутствует напрочь. Канада уже проиграла Латвии, США и Германии. После поражения от Норвегии «кленовым» практически закроется дорога в плей-офф.

Норвежцы ехали на этот турнир без каких-либо надежд, в плей-офф им попасть очень тяжело. Но в общей картине чемпионата сборная Норвегии одержала достаточно крупную победу над главными аутсайдерами группы В — итальянцами. Букмекеры уверенно прогнозируют Канаде победу.

На Sibnet.ru к чемпионату мира по хоккею открыт конкурс прогнозов. Болельщикам предлагается делать прогнозы на итоги матчей. За угаданный счет, победителя и разницу шайб начисляются баллы. Главные призы получат десять наиболее удачливых участников, набравших наибольшее количество баллов. Еще ряд подарков будет разыгран между остальными участниками.