НАВЕРХ
Чемпионат мира по хоккею 2021
21 мая — 06 июня
Латвия: Рига
Генеральный спонсор
Прямые поставки мототехники
с аукционов Японии и США
Турнирная таблица Календарь и результаты Конкурс прогнозов Новости

Шестой день ЧМ по хоккею: кто играет 26 мая?

Источник:
Sibnet.ru
133 0
Участников чемпионата мира по хоккею в Риге ждет четвертый тур. 26 мая в группе А сыграют сборная России со сборной Дании, а также Белоруссия и Великобритания. В группе В пройдут встречи Казахстана с Германией и Канады с Норвегией.

Россия — Дания (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 15.45 (мск)

За всю историю очных встреч сборной Дании удалось завоевать всего лишь одну победу, но игра носила товарищеский характер и завершилась в овертайме (3:2). В официальных выступлениях Россия редко пропускала более одной шайбы.

На ЧМ-2021 Россия находится в первой четверке группы А и претендует на выход в плей-офф. Дания не аутсайдер, но хоккей датчан нельзя назвать доминирующим, преимущество в будущей встрече у сборной России. Букмекеры отдают победу России с коэффициентом 1.17, коэффициент на победу датчан — 14.

Белоруссия — Великобритания (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Арена» в 20.05 (мск)

Сборные Белоруссии и Великобритании ранее встречались друг с другом только один раз — 2002 году в рамках международного турнира в Украине. Встреча завершилось разгромной победой белорусов со счетом 10:3.

На чемпионате 2021 года белорусы выглядят убедительнее британцев, которые пока находятся на последней строчке в турнирной таблице. Букмекеры дают коэффициент 1.06 на победу Белоруссии и 16.5 на Великобританию.

Казахстан — Германия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 16.05 (мск)

Казахстан сотворил настоящее чудо на ЧМ-2021, обыграв действующего чемпиона — Финляндию (2-1) после серии буллитов. Видно, что сборная основательно подготовилась к чемпионату.

Но турнир в Риге уже успел прославиться непредсказуемыми результатами. Например, Германия показала на старте результат, которого никто не ожидал. Поэтому противостояние Германии и Казахстана тоже может удивить болельщиков.

Канада — Норвегия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 20.05 (мск)

Канада не проигрывала Норвегии с 2000-го года. Но текущий турнир показал, что в некоторых результатах логика отсутствует напрочь. Канада уже проиграла Латвии, США и Германии. После поражения от Норвегии «кленовым» практически закроется дорога в плей-офф.

Норвежцы ехали на этот турнир без каких-либо надежд, в плей-офф им попасть очень тяжело. Но в общей картине чемпионата сборная Норвегии одержала достаточно крупную победу над главными аутсайдерами группы В — итальянцами. Букмекеры уверенно прогнозируют Канаде победу.

На Sibnet.ru к чемпионату мира по хоккею открыт конкурс прогнозов. Болельщикам предлагается делать прогнозы на итоги матчей. За угаданный счет, победителя и разницу шайб начисляются баллы. Главные призы получат десять наиболее удачливых участников, набравших наибольшее количество баллов. Еще ряд подарков будет разыгран между остальными участниками.
Еще по теме
Россия сыграет четвертый матч ЧМ с непредсказуемой Данией
«Вашингтон» не отпустил Самсонова в сборную России на ЧМ
Российские хоккеисты вышли на матч со словаками «расхлябанными»
Канада проиграла третий матч подряд на ЧМ по хоккею
смотреть все
Хоккей 2021 #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • автодик1
  • автодик2
  • автодик3
  • автодик4
  • автодик5
  • автодик6
Новости Сибири
Россия возвращается в небо: как Запад оценил МС-21
Двуязычные дорожные указатели установят в Горном Алтае
Алтай получил третью вакцину от коронавируса
Град и шквалистый ветер пообещали омичам
Самое популярное
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею
Тимати выбрал финалисток шоу «Холостяк»
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
26 мая 16:15
(МСК)
Россия
Дания
26 мая 16:15
(МСК)
Казахстан
Германия
Весь календарь
Последние матчи
25 мая 20:15
(МСК)
Швейцария 0
Швеция 3
25 мая 20:15
(МСК)
Финляндия 3
Норвегия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • rewey — 39 баллов
  • polim10 — 38 баллов
  • Blazangel — 37 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Названа дата встречи Путина и Байдена
Российские природные ресурсы призвали срочно продать за рубеж
Путин пообещал военным космический ракетный комплекс
Военные обнаружили под водой аномальные объекты
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
52
Власти Белоруссии посадили самолет и задержали оппозиционера
31
Рассекречен «немыслимый» план Черчилля против СССР
29
Цены на красную икру установили рекорд
26
Россию посчитали последним островом демократии и свободы
24
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
Sibnet.Ru