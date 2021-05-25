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Российские стратеги Ту-22М3 впервые сели в Сирии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Александр Бельтюков / CC BY-SA 3.0

Стратегические бомбардировщики Ту-22М3 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, говорится в сообщении Минобороны России.

«На российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике осуществлен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые»,— говорится в сообщении.

Экипажи Ту-22м3 будут выполнять учебные задачи в воздушном пространстве над Средиземным морем. После этого они вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

Возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов расширились после реконструкции второй взлетно-посадочной полосы, замены ее покрытия и удлинения, установки светосигнального и радиотехнического оборудования.

По данным Минобороны, полеты с Хмеймима теперь могут совершать все типы самолетов Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса.

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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты
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