Российские стратеги Ту-22М3 впервые сели в Сирии

Стратегические бомбардировщики Ту-22М3 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, говорится в сообщении Минобороны России.

«На российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике осуществлен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые»,— говорится в сообщении.

Экипажи Ту-22м3 будут выполнять учебные задачи в воздушном пространстве над Средиземным морем. После этого они вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

Возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов расширились после реконструкции второй взлетно-посадочной полосы, замены ее покрытия и удлинения, установки светосигнального и радиотехнического оборудования.

По данным Минобороны, полеты с Хмеймима теперь могут совершать все типы самолетов Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса.