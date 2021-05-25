Российские стратеги Ту-22М3 впервые сели в Сирии

Стратегические бомбардировщики Ту-22М3 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, говорится в сообщении Минобороны России.
«На российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике осуществлен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые»,— говорится в сообщении.
Экипажи Ту-22м3 будут выполнять учебные задачи в воздушном пространстве над Средиземным морем. После этого они вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.
Возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов расширились после реконструкции второй взлетно-посадочной полосы, замены ее покрытия и удлинения, установки светосигнального и радиотехнического оборудования.
По данным Минобороны, полеты с Хмеймима теперь могут совершать все типы самолетов Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса.
Nik3316США с Ассанжем сделало бы точно так же, это спец операция старичокМАССАД делает дела и похуже и никто...
Гроза10Вы не понимаете, это другое! (с)
anubis77Ты лучше секрет раскрой, как ты из своей вселенной в нашу канал связи наладил? Случайно наткнулся?
ponhik78А как ты назовёшь принудительную посадку спецслужбами США боливийского самолёта в Вене в 2013 году? Причём...