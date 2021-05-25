«Секретный» лимузин времен Брежнева выставили на продажу

Редкий автомобиль ЗиЛ-114 выставили на продажу — это правительственный лимузин, которых остались единицы, так как отслужившие свой срок машины уничтожались.

Объявление появилось на сайте «Авито Авто». Владелец ЗиЛ-114 утверждает, что представленный экземпляр — полный заводской оригинал, все узлы и агрегаты работают в штатном режиме.

С 1967 году по 1978 год было выпущено всего 113 таких лимузинов, предназначавшихся для первых лиц страны. По мнению экспертов, на сегодняшний день представителей этой модели единицы.

Это связано с тем, что отслужившие свой срок автомобили возвращались обратно на завод, чтобы не попасть в частные руки, и уничтожались. Современная по меркам своего времени конструкция правительственных автомобилей ЗиЛ-114 была засекречена, и до наших дней дошли только экземпляры, уцелевшие благодаря заводским программам по изучению дефектов и экспериментальному использованию.

В основе лимузина лежит классическая рама. Плавность хода обеспечивала передняя независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости и задняя зависимая подвеска. На всех колесах устанавливались дисковые тормоза. Просторный салон ЗИЛ-114 был отделан дорогими материалами: например, приборная панель была выполнена из шпона орешника или карельской березы.

Экземпляр из объявления — 1973 года выпуска с пробегом в 15 тысяч километров. Под капотом установлен 7-литровый силовой агрегат, мощностью 303 лошадиных сил, коробка передач — автоматическая. Лимузин представлен в черном цвете и комплектуется гидроусилителем руля, передними и задними стеклоподъемниками и кондиционером. В ПТС автомобиля указано всего два владельца. За машину просят 19 миллионов рублей.