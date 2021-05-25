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Учитель рассказала, как набрать баллы ЕГЭ по обществознанию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Учитель истории и обществознания Усть-Абаканской школы Хакасии Елена Табаткина поделилась секретами, как выполнить планы по обществознанию в ЕГЭ и набрать больше баллов.

ЕГЭ по обществознанию состоит из двух частей. Первая содержит 20 заданий на множественный выбор. Вторая – это задания с развернутым ответом по тексту. 

В них нужно найти и воспроизвести информацию, которая содержится в тексте в явном виде, применить ее в заданном контексте, проиллюстрировать положения примерами либо самостоятельно сформулировать оценочную аргументацию, составить план, написать мини-сочинение.

«Основная типичная ошибка – недостаточная иллюстрация теоретических положений примерами. Дети о них просто забывают, результат – недобор возможных баллов», — сказала учитель.

По ее словам, одно из самых сложных заданий в ЕГЭ по обществознанию – план. Иногда выпускники не дочитывают его до конца либо не совсем понимают смысл. Необходимо раскрыть именно ту ключевую позицию, которая заявлена в плане. Часто похожие проблемы возникают и с мини-сочинением.

«Старайтесь уходить от домашних заготовок, внимательно читать афоризм, обращать внимание на ключевые слова. В развернутом ответе необходимо показать, как вы поняли мысль автора, а затем обосновать свою точку зрения и подкрепить ее несколькими примерами. Для этого нужно в качестве тренировки написать эссе не менее десяти раз», — сказала Табаткина.

Тема: Экзамены
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