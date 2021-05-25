Срок службы смартфонов в России призвали продлить до десяти лет

Правительство может внедрить в России еврорегламенты производства электроники, включая смартфоны, чтобы продлить срок их возможного использования до 10 лет.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать внедрение в России европейских техрегламентов для производителей электроники (от стиральных машин до смартфонов и ноутбуков), чтобы продлить срок их использования.

С таким предложением выступил глава Минприроды Александр Козлов, его слова подтвердила РБК пресс-секретарь министра Марина Евсеева.

Козлов сослался на принятые в 2019 году и вступившие в силу в этом марте экодизайны электроники в Евросоюзе, которые обязывают производителей обеспечить покупателям право на ее ремонт в течение семи-десяти лет.

Сейчас эти регламенты распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов, но в Европе обсуждают возможность принять их и для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники.

По мнению Козлова, их применение в России позволит сократить количество «электронного мусора». Как уточнила Евсеева, у россиян снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени.