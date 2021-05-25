СК Забайкалья возбудил дело после жестокого избиения подростка

Две девушки в Забайкальском крае подозреваются в незаконном лишении свободы, вымогательстве и насилии в отношении девочки-подростка. Возбуждены уголовные дела, сообщило региональное СУ СК России.

В понедельник в социальных сетях и телеграм-каналах появилось видео с жестоким избиением несовершеннолетней в Забайкальском крае. На кадрах заметно, что две девушки, находящиеся в доме, требуют от третьей деньги.

Одна из нападающих утверждает, что подросток потеряла ее цепочку, которая стоит 42 тысяч рублей и требует отдать ей всю сумму. Подруги жесткого бьют девушку. В качестве подручных средств для издевательств используют кочергу, а затем вырывают клок волос у подростка.

Краевой Следственный комитет после проверки информации возбудил уголовные дела по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц, с применением насилия), а также части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц, с применением насилия и в отношении заведомо несовершеннолетнего). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Следователям предстоит установить мотивы преступлений, собрать материалы, характеризующие участников инцидента. Кроме того, специалисты выяснят условия, в которых воспитывались подростки.