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СК Забайкалья возбудил дело после жестокого избиения подростка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Две девушки в Забайкальском крае подозреваются в незаконном лишении свободы, вымогательстве и насилии в отношении девочки-подростка. Возбуждены уголовные дела, сообщило региональное СУ СК России.

В понедельник в социальных сетях и телеграм-каналах появилось видео с жестоким избиением несовершеннолетней в Забайкальском крае. На кадрах заметно, что две девушки, находящиеся в доме, требуют от третьей деньги.

Одна из нападающих утверждает, что подросток потеряла ее цепочку, которая стоит 42 тысяч рублей и требует отдать ей всю сумму. Подруги жесткого бьют девушку. В качестве подручных средств для издевательств используют кочергу, а затем вырывают клок волос у подростка.

Краевой Следственный комитет после проверки информации возбудил уголовные дела по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц, с применением насилия), а также части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц, с применением насилия и в отношении заведомо несовершеннолетнего). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Следователям предстоит установить мотивы преступлений, собрать материалы, характеризующие участников инцидента. Кроме того, специалисты выяснят условия, в которых воспитывались подростки.

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Забайкалье #Криминал #ЧП
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