Легкоатлет сборной России скончался во время тренировки

Мастер спорта РФ в беге на 60 и 110 метров с барьерами, легкоатлет сборных России и Омской области Григорий Маляренко скончался в возрасте 22 лет во время тренировки, сообщила пресс-служба омского Минспорта.

По данным Минспорта, во время занятий легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось.

Следователи установят точные причины смерти легкоатлета. По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщило СУ СК РФ по Омской области.

Маляренко был членом сборных Омской области и России и регулярно проходил медицинские обследования, имел допуск к тренировкам и соревнованиям. Тренировка проходила в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник», где, несмотря на аномально жаркую погоду в Омске, поддерживается комфортный температурный режим. Во время тренировки присутствовал врач.

Маляренко — чемпион России среди юниоров до 20 (2017) и 23 лет (2019), серебряный призер Спартакиады учащихся России (2015).