Кудрин нашел способ сократить бедность в России в два раза

Добиться снижения уровня бедности в два раза в течение трех-четырех лет можно при помощи адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты», — приводит РБК слова Кудрина.

Исключив таких получателей, государство может быстро помочь повысить уровень жизни малообеспеченным, считает он. Также Кудрин назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трех до семи лет. Согласно нынешним правилам, пособия могут получить люди, у которых есть квартиры, дачи или участки земли.

Правительство уже утвердило новые правила назначения пособий на детей, сделав подход более адресным. Если ранее пособие назначали в размере 50% от регионального прожиточного минимума ребенка, по новым правилам, чтобы определить размер пособия, власти будут учитывать среднедушевой доход семьи. Пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.

По итогам 2020 года, по данным Росстата, уровень бедности в России (доля людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума в целом по стране) составил 12,1% (17,8 миллиона человек).

По оценке Росстата, ключевым фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы. Общий объем социальных выплат в октябре—декабре 2020 года Росстат оценил в 3,4 триллиона рублей.