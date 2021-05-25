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Иркутские ученые начали охоту за частицами темной материи

Источник:
"ИркСиб"
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Телескоп TAIGA-IACT
Телескоп TAIGA-IACT
Фото: © TMarshalkina / CC BY-SA 4.0

Иркутские ученые, работающие с гамма-обсерваторией TAIGA в Тункинской долине, попытаются поймать частицы, которые не только раскроют информацию о катастрофических процессах во Вселенной, но и, возможно, докажут существование темной материи.

TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic ray physics and Gamma Astronomy) находится в Тункинской долине в Бурятии. Сверхчувствительное оборудование помогает ученым изучать микроскопические частицы, которые образуются во Вселенной во время катастрофических процессов: взрывах сверхновых, слиянии сверхмассивных черных дыр.

Во время таких процессов высвобождается колоссальная энергия, которую на Земле невозможно воспроизвести. Получив огромный заряд энергии, частицы разлетаются во все стороны, и часть из них достигает нашей Земли.

Ученые охотятся за этими частицами. Они могут сообщить о процессах в космическом пространстве, о которых наука пока знает очень мало. Это поможет больше узнать о структуре, формировании и развитии Вселенной. 

Например, ученые не сомневаются в существовании темной материи – вещества, которое не поддается прямому наблюдению и участвует только в гравитационном взаимодействии.

Есть множество косвенных подтверждений реальности темного вещества, однако найти его частицы пока не удалось. Открытие частиц темной материи, несомненно, станет событием нобелевского уровня. Произойти открытие может и в гамма-обсерватории TAIGA.

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Иркутск #Наука #Космос
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