Житель Новосибирска выиграл в лотерею 9 млн рублей

Житель Новосибирска в понедельник во время розыгрыша суперприза «Рапидо» выиграл более 9,1 миллиона рублей. Кто этот счастливчик, пока неизвестно и организаторы лотереи просят откликнуться его и забрать приз, сообщила пресс-служба «Столото».

Организаторам известно, что победитель купил всего один билет за 150 рублей на сайте «Столото». По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Новосибирец отметил 19, 6, 16, 1, 3, 5, 14, 11 в первом поле билета и 3 – во втором. Благодаря чему и стал миллионером.

Сам счастливчик пока не обратился за многомиллионным выигрышем. Организатор ждут его в лотерейном центре «Столото» в Москве.

Во вторник, 18 мая, стало известно, что еще один новосибирец стал миллионером. Андрей Коржов выиграл в лотерею почти 20 миллионов рублей. На выигрыш он собирается приобрести новый автомобиль, недвижимость, а оставшиеся средства вложит в развитие семейного бизнеса.