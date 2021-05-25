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Российские хоккеисты вышли на матч со словаками «расхлябанными»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Хоккеисты сборной России не в полной мере настроились на матч чемпионата мира со словаками, поэтому проиграли. Команда учтет это на следующих играх и покажет большую отдачу.

Сборная России в понедельник в Риге со счетом 1:3 уступила команде Словакии в матче чемпионата мира.

«Наверное, недонастроились, вышли расхлябанные. Потом поймали немного свой ритм, начали лучше играть. Не получилось реализовать свои моменты, хотя было достаточно возможностей», — прокомментировал нападающий Владислав Каменев.

«Правда в этом есть. Противник выиграл только за счет хорошей самоотдачи. Это для нас хороший урок. Теперь знаем, что без полной самоотдачи никого на этом турнире не обыграть», — признал главный тренер Владимир Брагин.

Защитник Иван Проворов добавил, что команда сделала вывод: играть надо с первых минут. « На этом чемпионате мира все команды хорошо начинают, поэтому и мы должны быть всегда активны. Допускать меньше потерь в средней зоне, проще играть в чужой», — сказал он.

Россия пока занимает второе место в группе А. В следующей игре, 26 мая, она встретится со сборной Дании.

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