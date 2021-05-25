Глава ВОЗ предсказал появление нового опасного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире.

«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — приводит ТАСС слова главы ВОЗ, сказанные им на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

Он напомнил, что «главным драйвером пандемии» является отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, предоставлять ресурсы и технологии.

По его словам, «если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату — к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым». «Сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлеченности всех государств-членов», — подчеркнул Гебрейесус.

По состоянию на 23 мая в ВОЗ поступила информация о 166 346 635 инфицированных коронавирусом и 3 449 117 умерших в мире.