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Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с тягачом в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Автобус столкнулся с тягачом на трассе в Норильске, на месте аварии выпал снег и образовался гололед, сообщает ОМВД России по Норильску.

В 06.45 во вторник на 3 километре автодороги Норильск-Талнах тягач с тралом по причине заноса задней оси допустил столкновение с автобусом, двигавшемся во встречном направлении из Норильска в Талнах. Автобус перевозил рабочих. За медицинской помощью обратились шесть пассажиров автобуса.

Сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность дорожного движения на месте происшествия. В настоящее время движение на трассе восстанавливается.

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