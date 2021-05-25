Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с тягачом в Норильске

Автобус столкнулся с тягачом на трассе в Норильске, на месте аварии выпал снег и образовался гололед, сообщает ОМВД России по Норильску.

В 06.45 во вторник на 3 километре автодороги Норильск-Талнах тягач с тралом по причине заноса задней оси допустил столкновение с автобусом, двигавшемся во встречном направлении из Норильска в Талнах. Автобус перевозил рабочих. За медицинской помощью обратились шесть пассажиров автобуса.

Сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность дорожного движения на месте происшествия. В настоящее время движение на трассе восстанавливается.