Netflix представил новый трейлер пятого сезона «Бумажного дома»

Netflix представил новый трейлер финального пятого сезона сериала «Бумажный дом», первая часть сезона выйдет 3 сентября, а вторая — 3 декабря.

Четвертый сезон сериала «Бумажный дом», повествующего о дерзком ограблении неприступного испанского банка, завершился очень драматично. Профессор оказался под дулом пистолета инспектора Алисии Сьерры, а команда грабителей после потери Найроби обрела Лиссабон. В последнем сезоне грабителям предстоит уйти от полиции вместе с переплавленным золотом, и многое зависит от того, не окажется ли за решеткой профессор.

В трейлере показывается жестокая бойня, в которой героям предстоит выжить и пробиться на свободу. На кадрах виден связанный профессор, и не ясно, сможет ли он выбраться и помочь команде.

«Война достигает самых крайних и жестоких уровней, но это также и самый эпический и захватывающий сезон», — говорил о пятом сезоне создатель Алекс Пино.

Финал «Бумажного дома» покажут зрителям в два этапа: 3 сентября и 3 декабря. В новом сезоне, состоящем из десяти серий, появятся два новых персонажа. Их роли будут исполнять Мигель Анхель Сильвестр и Патрик Криадо.