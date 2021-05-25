Netflix представил новый трейлер пятого сезона «Бумажного дома»

Netflix представил новый трейлер финального пятого сезона
сериала «Бумажный дом», первая часть сезона выйдет 3 сентября, а вторая — 3
декабря.
Четвертый сезон сериала «Бумажный дом», повествующего о
дерзком ограблении неприступного испанского банка, завершился очень драматично.
Профессор оказался под дулом пистолета инспектора Алисии Сьерры, а команда
грабителей после потери Найроби обрела Лиссабон. В последнем сезоне грабителям
предстоит уйти от полиции вместе с переплавленным золотом, и многое зависит от
того, не окажется ли за решеткой профессор.
В трейлере показывается жестокая бойня, в которой героям
предстоит выжить и пробиться на свободу. На кадрах виден связанный профессор,
и не ясно, сможет ли он выбраться и помочь команде.
«Война достигает самых крайних и жестоких уровней, но это
также и самый эпический и захватывающий сезон», — говорил о пятом сезоне
создатель Алекс Пино.
Финал «Бумажного дома» покажут зрителям в два этапа: 3
сентября и 3 декабря. В новом сезоне, состоящем из десяти серий, появятся два
новых персонажа. Их роли будут исполнять Мигель Анхель Сильвестр и Патрик
Криадо.