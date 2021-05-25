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Самбурскую рассмешили анекдотом про Бузову и Байкал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

Актриса Настасья Самбурская попросила подписчиков в Instagram поднять ей настроение анекдотами, среди прочих оказалась байка про Байкал и Ольгу Бузову.

Одна из подписчиц Самбурской написала в комментариях анекдот про Ольгу Бузову, учитывая, что сама Самбурская часто над ней подшучивает.

«Приходит Ольга Бузова к озеру Байкал и спрашивает: "Скажи озеро кто на свете всех милее, кто лучшая певица и ведущая в мире? " И отвечает ей озеро Байкал: "Конечно ты, Ольга". И это было вранье чистой воды», — написала подписчица в комментариях.

Анекдот про Бузову и Байкал собрал более 300 лайков и стал в комментариях одним из самых популярных. Но сама Настасья Самбурская никак не прокомментировала шутку.

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