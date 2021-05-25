Роскомнадзор пригрозил замедлить работу Google и YouTube

Google в России из-за недостаточной фильтрации запрещенного контента могут оштрафовать, а впоследствии и замедлить работу его сервисов, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств», — уточнили ТАСС в ведомстве.

После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям, рассказали в ведомстве.

Также ведомство сообщило, что YouTube не удалил порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.

«На сегодняшний день на YouTube не удалено порядка 5 тыс. запрещенных материалов. Больше всего — 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму. Более 900 материалов, признанных запрещенными судом», — отметили в ведомстве.