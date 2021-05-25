Канада проиграла третий матч подряд на ЧМ по хоккею

Сборная Канады потерпела третье поражение в трех матчах на чемпионате мира по хоккею в Риге, в этот раз «Кленовые листья» уступили Германии.

Счет был открыт на 11-й минуте встречи. Отличился форвард сборной Германии Штефан Лойбль. На следующей минуте преимущество немцев развил нападающий Маттиас Плахта. На 19-й минуте одну шайбу отыграла сборная Канады. Отличился форвард Ник Пол. В конце встречи третью шайбу в пустые ворота сборной Канады забросил Корбиниан Хольцер.

Канадцы уступили сборной Латвии (0:2) и команде США (1:5). В активе команды 0 очков и седьмое место в таблице группы В. Сборная Германии одержала три победы и занимает первое место.

В следующем матче Германия сыграет с командой Казахстана. Канада проведет четвертый матч со сборной Норвегии.