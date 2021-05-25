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Девочка в омском зоопарке разрезала шею о натянутую веревку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жительница Омска разместила в социальных сетях пост, где рассказала, что ее дочь во время прогулки в зоопарке не заметила натянутую на парковке веревку и поранилась, ударившись о препятствие шеей. Следственный комитет начал проверку информации.

В понедельник в паблике «ЧП Омск» в Instagram женщина разместила пост об инциденте, произошедшем в зоопарке «Омский страус». По словам подписчицы, в субботу она пришла туда с семьей. Перед уходом ее дочь побежала к парковке, места на которой были разграничены тонкой веревкой.

«Моя дочь побежала к машине и врезалась шеей в нее. Когда она упала уже, мы вспомнили об этой веревке. Господи, у меня вся жизнь пролетела перед глазами. Да, и наша вина есть, что не доглядели, забыли об этой веревке, что не остановили», — написала женщина.

Она сообщила, что девочка получила глубокий порез, но врачей в зоопарке не оказалось и семье пришлось ехать в поселок Иртышский за медицинской помощью. Женщина также возмутилась, что зоопарк удалил ее негативный отзыв на странице в социальных сетях.

Некоторые подписчики паблика в Instagram посочувствовали женщине, но многие написали, что родителям также нужно быть бдительными в присмотре за детьми. «А если бы она не веревку встретила, а отъезжающий автомобиль? Тоже зоопарк был бы виноват?» — задали вопрос пользователи.

Проверкой информации, появившейся в Сети, занялся региональный Следственный комитет. Специалисты ведомства установят все обстоятельства и причины случившегося, а действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.

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