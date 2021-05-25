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Байден потребовал наказать Белоруссию за инцидент с самолетом

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Президент США Джо Байден поддержал призыв ЕС ввести санкции по Белоруссии и поручил администрации выработать меры по привлечению к ответственности тех, кто причастен к инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair.

Белорусские власти 23 мая посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, после ложного сообщения о минировании. В воздух был поднят истребитель МиГ-29. Этим бортом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки его арестовали.

«Принудительное изменение Белоруссией курса коммерческого самолета, следовавшего из одной страны ЕС в другую, а также арест Романа Протасевича являются прямым оскорблением международных норм», — цитирует ТАСС Байдена.

Президент США присоединился ко множеству призывов провести международное расследование для прояснения фактов этого события.

«Я приветствую сообщения о том, что ЕС призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер. Я поручил моей команде разработать надлежащие варианты для привлечения причастных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами, международными организациями», — говорится в заявлении Белого дома.

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