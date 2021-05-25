Десятую часть «Форсажа» разобьют на две части и сделают финальной

Актер Вин Дизель раскрыл судьбу «Форсажа». Франшиза завершится десятой частью, которую разобьют на две серии.

«Пришли к тому, что всего в сериале будет 10 частей. Но нас просто распирают истории, которыми мы не можем не поделиться! Да и студия хочет, чтобы десятый, последний, фильм мы разделили на две серии», — сказал Дизель в интервью «Комсомольский правде».

Вин Дизель отметил, что на этом вселенная «Форсажа» может продолжиться благодаря спин-оффам. Но основная мифология цикла закончится на 10 фильме.

Девятая часть «Форсажа» вышла в прокат 19 мая. Фильм стал самым успешным голливудским проектом по кассовым сборам с начала пандемии, но оценки картины далеки от высоких. Критики дали боевику противоречивые отзывы, отмечая оторванность от реальности.