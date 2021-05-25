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Ветер выкорчевал аллею деревьев в алтайском селе

Источник:
Sibnet.ru
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МЧС Республики Алтай поделилось фотографиями выкорчеванных с корнем деревьев в одном из сел региона, которые ветер аккуратно «уложил» поперек дороги.

По данным ведомства, вечером в понедельник из-за порывистого ветра на улице Советской в селе Усть-Кокса семь деревьев упали на проезжую часть. Фотографии, облетевшие соцсети, пользователи уже сравнили с кадрами, иллюстрирующими конец света.

В то же время апокалипсиса не случилось — движение транспорта было ограничено, но в селе организовали альтернативный проезд по другой улице. Из-за падения деревьев никто не пострадал, власти района обещали расчистить улицу в ближайшее время.

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Жизнь #Гео
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