Ветер выкорчевал аллею деревьев в алтайском селе

МЧС Республики Алтай поделилось фотографиями выкорчеванных с корнем деревьев в одном из сел региона, которые ветер аккуратно «уложил» поперек дороги.

По данным ведомства, вечером в понедельник из-за порывистого ветра на улице Советской в селе Усть-Кокса семь деревьев упали на проезжую часть. Фотографии, облетевшие соцсети, пользователи уже сравнили с кадрами, иллюстрирующими конец света.

В то же время апокалипсиса не случилось — движение транспорта было ограничено, но в селе организовали альтернативный проезд по другой улице. Из-за падения деревьев никто не пострадал, власти района обещали расчистить улицу в ближайшее время.